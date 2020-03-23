2020-03-23T17:22:05+03:00
Недвижимость

VELLCOM Group рассказали о преимуществах подземного паркинга

Автомобиль всегда будет находиться в тепле, что сэкономит драгоценные минуты утром зимой на прогрев транспорта
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Фото: VELLCOM Group.Фото: VELLCOM Group.
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Проблема парковки своей машины знакома многим автовладельцам, ведь не у всех имеется гараж, а платные охраняемые парковки находятся вдали от места жительства. Поэтому, вопрос о нормах парковочных мест для жилых домов стоит весьма остро.

В Рязани парковочное место в центре, а особенно в новом доме роскошь. Часто семьи, покупая квартиры, ориентируются на местоположение, качество дома и планировку, а вот позаботиться о своей машине – забывают.

VELLCOM Group предлагает решить проблему просто: купить квартиру в доме, обязательным атрибутом которого является наличие подземной парковки. В условиях динамично развивающегося города и растущего потока машин, собственное машиноместо позволяет избежать участия в соревновании за свободное место на ближайшей парковке. Ваш автомобиль всегда будет находиться в тепле, что сэкономит драгоценные минуты утром, в зимнее время - на прогрев транспорта, а закрытое помещение продлит срок вашего авто.

Холдинг делает все, чтобы вы больше времени проводили с семьей. Заезжаете в паркинг, ставите машину и поднимаетесь на бесшумном лифте прямо к двери вашей квартиры. Не нужно искать место для парковки, добираться до подъезда по непогоде с тяжелыми сумками. Пара минут — и вы дома. Индивидуальные гаражные боксы с автоматическими воротами и возможностью быстрого доступа обеспечат удобное и надежное хранение автомобиля и других личных вещей. За более подробной консультацией обращайтесь к нашим специалистам в отдел продаж по номеру телефона 300-707 или в офис компании по адресу: Рязань, 2 Линия, д.9

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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VELLCOM Group рассказали о преимуществах подземного паркинга
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