Убийца в медицинской маске: оглашен приговор за расправу над супругами в Сасове

23 Март 2020 2020-03-23T17:17:34+03:00

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В Рязанской области вынесли приговор по делу о двойном убийстве в городе Сасово. 32-летний местный житель Сергей Солонинкин признан виновным в разбойном нападении на пожилых супругов и расправе над ними. Судебное заседание состоялось 19 марта.

Сам душегуб в ходе следствия признал свою вину частично и заявил, что пошел на преступление, так как нуждался в крупной сумме денег – 300 тысяч рублей. 6 февраля 2019 года сасовчанин напялил на себя медицинскую маску, хозяйственные перчатки, вооружился охотничьим ножом и отправился к дому пенсионеров, зная, что накопления у них имеются. Открывшего дверь 76-летнего мужчину он несколько раз ударил по лицу и не менее четырех раз – ножом в грудь. Зайдя внутрь, Солонинкин расправился и с 73-летней хозяйкой, которая передвигалась на ходунках: вонзил беспомощной жертве клинок между ребер. Обыскав дом, он нашел 70 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд согласился с обвинителем и приговорил Солонинкина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу каждой из двух дочерей убитых супругов взыскали почти 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU