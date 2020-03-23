2020-03-23T16:43:30+03:00
Общество

Конкурс региональных СМИ: неделя до окончания срока подачи работ

Больше всего заявок — 102 — подано в номинации «Интернет СМИ»
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось всего неделя. На сегодняшний день на сайте конкурса журналистами и блогерами со всей России подано более 1900 работ. От региональных СМИ и соцмедиа Центрального федерального округа на конкурс поступило 340 работ. Больше всего заявок — 102 — подано в номинации «Интернет СМИ». Также высокая конкуренция в номинации «Печатные СМИ» — 89 публикаций. Интерес у представителей СМИ и блогеров ЦФО также вызвала спецноминация «Цифровая экономика», в которую подано 40 работ.

Наиболее активными регионами в ЦФО стали Белгородская область (48 работ), Тульская область (38 работ) и Ивановская область (36 работ).

Вера Кузнецова, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член регионального жюри конкурса:

- Мы уверены, что в регионах деятельности нашей компании талантливых и творческих журналистов, которым интересна тема телекоммуникаций, IT и цифрового развития, намного больше, чем заявлено. Сейчас у всех нас появилось чуть больше времени на осмысление жизни, на самовыражение в самых разных жанрах. Время взяться за перо! Надеемся, что в Центральном федеральном округе на конкурсе СМИ мы увидим новые работы. И уже в самое ближайшее время выберем лучших и достойных для награды.

Напомним, прием заявок на конкурс региональных СМИ завершается 31 марта 2020 года. После этого региональное жюри выберет лучшие работы в четырех основных номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа». Все победители получат ценные призы, а также поборются за главный приз конкурса — поездку в штаб-квартиру компании NEC. Победителей федерального этапа конкурса назовут в Москве.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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