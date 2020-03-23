Поймали грабителей, взорвавших банкомат в Рязанской области

23 Март 2020 2020-03-23T15:57:39+03:00

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В октябре прошлого года в Путятине Рязанской области грабители попытались завладеть деньгами из банкомата, взорвав его газовой смесью. Но в помещении кредитного учреждения сработала звуковая сигнализация – они поспешили ретироваться. 31 декабря они воплотили задуманное в жизнь: в том же селе, разбив окно супермаркета, проникли внутрь, взорвали банкомат газовой смесью и похитили более двух миллионов рублей.

По данным фактам следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ – рассказала о ходе событий пресс-служба регионального УВД.

Оперативники установили, что к кражам причастны одни и те же люди – их личности были установлены, двое из них оказались ранее судимыми. Операция по задержанию грабителей прошла одновременно по нескольким адресам. Одного из задержали в международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева по возвращении из туристической поездки в Таиланд, другого – в Коломне, остальных - в Тульской области.

Поймали грабителей, взрывавших банкоматы.Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУУР МВД России и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали четверых граждан в возрасте от 33 до 42 лет по подозрению в совершении краж.

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ИСТОЧНИК KP.RU