2020-03-23T15:01:42+03:00
Экономика

Рязанцев просят сообщать о завышении цен на продукты

Обращения принимает региональное управление ФАС
Антон КОНОВАЛОВ
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С 23 марта управление ФАС по Рязанской области открыло «горячую линию», на которую просит сообщать о завышении цен на социально значимые товары. Звонки принимаются по номеру 8(499)755-23-23 (доб. 062-105) с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30 (с 12 до 13 часов – обед). Кроме того, информацию можно направлять по электронной почте: на адрес to@fas.gov.ru, причем обязательно с указанием Ф.И.О и контактных данных.

Антимонопольщики будут обращать особое внимание на оптово-отпускные цены следующих продуктов:

- говядина (кроме бескостного мяса);

- свинина (кроме бескостного мяса);

- куры (кроме куриных окорочков);

- рыба мороженая неразделанная,

- масло сливочное;

- молоко питьевое;

- картофель;

- капуста белокочанная свежая;

- лук репчатый;

- морковь;

- яблоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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