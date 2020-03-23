Рязанцев просят сообщать о завышении цен на продукты
С 23 марта управление ФАС по Рязанской области открыло «горячую линию», на которую просит сообщать о завышении цен на социально значимые товары. Звонки принимаются по номеру 8(499)755-23-23 (доб. 062-105) с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30 (с 12 до 13 часов – обед). Кроме того, информацию можно направлять по электронной почте: на адрес to@fas.gov.ru, причем обязательно с указанием Ф.И.О и контактных данных.
Антимонопольщики будут обращать особое внимание на оптово-отпускные цены следующих продуктов:
- говядина (кроме бескостного мяса);
- свинина (кроме бескостного мяса);
- куры (кроме куриных окорочков);
- рыба мороженая неразделанная,
- масло сливочное;
- молоко питьевое;
- картофель;
- капуста белокочанная свежая;
- лук репчатый;
- морковь;
- яблоки.
ИСТОЧНИК KP.RU