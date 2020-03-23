Молоденький рязанец в полночь улетел с дороги на ВАЗ-2114

23 Март 2020 2020-03-23T14:47:32+03:00

При этом ни водительского удостоверения, ни страховки у него не было

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В начале первого ночи 22 марта в Рязанском районе на 284-м километре автодороги «Калуга – Тула – Рязань» случилось вполне предсказуемое ДТП. Почему именно так? 18-летний рязанец, не имея на то права, сел за руль автомобиля ВАЗ 2114, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

Там машина опрокинулась – теперь она похожа на смятую пачку сигарет. Возмещения не будет, ведь транспортное средство не застраховано – подчеркнула пресс-служба регионального УВД.

Юному водителю и его ровеснику-пассажиру повезло: молодые люди отделались лишь травмами. Их отправили в больницу.

Отметим, что в последний рабочий день и выходные прошедшей недели на дорогах Рязанской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено около 6 тысяч нарушений ПДД. При этом 36 водителей управляли своими автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU