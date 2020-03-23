В Рязани решили создать единый call-центр по коронавирусу

23 Март 2020 2020-03-23T14:07:00+03:00

Там людей будут консультировать, принимать обращения о доставке лекарств и продуктов

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23 марта в Рязани состоялось очередное заседание оперативной группы по борьбе с распространением коронавируса. На нем сделано поручение: создать единый call-центр, который будет принимать все звонки по поводу COVID-19. Нынешняя горячая линия (8(4912)50-64-87), по всей видимости, не справляется.

«В случае необходимости будут также рассматриваться обращения граждан по доставке лекарств и продуктов питания», - сообщили в областном правительстве.

Отметим, что по состоянию на 13.00 23 марта в регионе по-прежнему выявлены и официально подтверждены два случая COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 636 человек, недавно вернувшихся из зарубежья. Населению рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест без необходимости и запретили ходить в поликлинику с высокой температурой (врача предлагают вызвать на дом).

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ИСТОЧНИК KP.RU