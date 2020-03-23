2020-03-23T14:07:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани решили создать единый call-центр по коронавирусу

Там людей будут консультировать, принимать обращения о доставке лекарств и продуктов
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 марта в Рязани состоялось очередное заседание оперативной группы по борьбе с распространением коронавируса. На нем сделано поручение: создать единый call-центр, который будет принимать все звонки по поводу COVID-19. Нынешняя горячая линия (8(4912)50-64-87), по всей видимости, не справляется.

«В случае необходимости будут также рассматриваться обращения граждан по доставке лекарств и продуктов питания», - сообщили в областном правительстве.

Отметим, что по состоянию на 13.00 23 марта в регионе по-прежнему выявлены и официально подтверждены два случая COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 636 человек, недавно вернувшихся из зарубежья. Населению рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест без необходимости и запретили ходить в поликлинику с высокой температурой (врача предлагают вызвать на дом).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: граждан старше 60 лет призвали оставаться дома

Пенсионеров и хронических больных просят не ходить по магазинам и поликлиникам, а пользоваться помощью родственников или волонтеров (подробнее).

Рязанцев попросили сообщать о вернувшихся из поездок и приезжих

Это поможет в борьбе с распространением коронавируса. У каждого муниципального образования - свой телефонный номер (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молоденький рязанец в полночь улетел с дороги на ВАЗ-2114
В Рязани решили создать единый call-центр по коронавирусу
Коронавирус в Рязани: после каникул школьников переведут на дистанционное обучение
Из горевшей в Рязани квартиры госпитализировали двух человек
«Мармакс» рассказал о ходе строительства жилого комплекса «Наследие Современности»
«Ростелеком» открывает рязанцам доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
В Рязанской области временно закрыли понтонный мост через Оку
Коронавирус в Рязани: граждан старше 60 лет призвали оставаться дома
Рязанцам с температурой выше 37,5 запретили ходить в поликлинику
Коронавирус в Рязани: как мошенники на фоне борьбы с вирусом обманывают людей
В Рязань закупят хоккейное оборудование на 25 млн рублей
Коронавирус в Рязани, ситуация на 23 марта: два человека заражено, 647 - под наблюдением
Продающее алкоголь рязанское кафе оштрафовали на 3 млн рублей
Опасная прогулка: на крыше рязанской многоэтажки разгуливают подростки
В Рязанской области молодой мужчина покончил с собой
Врачи рязанской ОКБ присоединились к мировому «антикоронавирусному» флешмобу
Коронавирус не пройдет: рейды медиков-волонтеров Рязани продолжатся
В Рязани закрылся из-за коронавируса ночной клуб DEEP
Водитель грузовика намеренно сломал шлагбаум на платном путепроводе в Рязани
Рязанский клуб прокомментировал ночной визит силовиков