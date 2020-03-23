2020-03-23T13:12:57+03:00
Общество

Из горевшей в Рязани квартиры госпитализировали двух человек

Пожар произошел вечером субботы на улице Интернациональной
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 марта в результате пожара на улице Интернациональной в Рязани пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, вызов, поступивший в 20.29, отрабатывали 15 человек личного состава на 5 пожарных автомобилях.

Горела квартира в одном из домов. Оттуда с отравлением угарным газом (диагноз – предварительный) госпитализировали мужчину и женщину 1970 и 1962 годов рождения соответственно.

За неделю, 16-22 марта, пожары уничтожили или повредили 26 строений и 1 единицу техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молоденький рязанец в полночь улетел с дороги на ВАЗ-2114
В Рязани решили создать единый call-центр по коронавирусу
Коронавирус в Рязани: после каникул школьников переведут на дистанционное обучение
Из горевшей в Рязани квартиры госпитализировали двух человек
«Мармакс» рассказал о ходе строительства жилого комплекса «Наследие Современности»
«Ростелеком» открывает рязанцам доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
В Рязанской области временно закрыли понтонный мост через Оку
Коронавирус в Рязани: граждан старше 60 лет призвали оставаться дома
Рязанцам с температурой выше 37,5 запретили ходить в поликлинику
Коронавирус в Рязани: как мошенники на фоне борьбы с вирусом обманывают людей
В Рязань закупят хоккейное оборудование на 25 млн рублей
Коронавирус в Рязани, ситуация на 23 марта: два человека заражено, 647 - под наблюдением
Продающее алкоголь рязанское кафе оштрафовали на 3 млн рублей
Опасная прогулка: на крыше рязанской многоэтажки разгуливают подростки
В Рязанской области молодой мужчина покончил с собой
Врачи рязанской ОКБ присоединились к мировому «антикоронавирусному» флешмобу
Коронавирус не пройдет: рейды медиков-волонтеров Рязани продолжатся
В Рязани закрылся из-за коронавируса ночной клуб DEEP
Водитель грузовика намеренно сломал шлагбаум на платном путепроводе в Рязани
Рязанский клуб прокомментировал ночной визит силовиков