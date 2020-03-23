Из горевшей в Рязани квартиры госпитализировали двух человек

23 Март 2020 2020-03-23T13:12:57+03:00

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21 марта в результате пожара на улице Интернациональной в Рязани пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, вызов, поступивший в 20.29, отрабатывали 15 человек личного состава на 5 пожарных автомобилях.

Горела квартира в одном из домов. Оттуда с отравлением угарным газом (диагноз – предварительный) госпитализировали мужчину и женщину 1970 и 1962 годов рождения соответственно.

За неделю, 16-22 марта, пожары уничтожили или повредили 26 строений и 1 единицу техники.

ИСТОЧНИК KP.RU