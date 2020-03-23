23 Март 2020 2020-03-23T12:46:29+03:00

В каждой квартире предусмотрено индивидуальное отопление и наличие теплого пола в мокрых зонах

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«Мармакс» рассказал о ходе строительства жилого комплекса «Наследие Современности». «Наследие Современности» — жилой комплекс видовых квартир бизнес-класса в историческом центре города, который имеет переменную этажность 10, 12 и 15 этажей.

На данной стадии строительства завершены монолитные работы всех трех секций.

В настоящее время осуществляется работы по выкладке наружных и внутренних стен. По проекту внешние стены выполняются из поризованного керамического кирпича.

- Этот материал, в отличие от традиционного полнотелого кирпича, обладает высокими показателями звуко- и теплоизоляции. Благодаря пористой структуре и экологически чистому материалу керамические кирпичи и камни поддерживают здоровый микроклимат в помещении и не выделяют токсичных веществ при воздействии солнечных лучей и высоких температур, — рассказали представители компании.

Фото: компания "Мармакс".

Пресс-центр отметил, что сейчас осуществляется монтаж систем водоснабжения и отопления.

- В каждой квартире предусмотрено индивидуальное отопление и наличие теплого пола в мокрых зонах. В квартирах уже будут завершены все «черновые» работы: выровнены и подготовлены стены и потолок, выполнена стяжка пола, шумоизоляция, разводка электросетей, будут установлены окна Rehau и железные входные двери — вы сможете реализовать ваш интерьер при минимуме временных затрат и усилий, — сообщают в пресс-центре.

Напомним, что строительство комплекса видовых квартир «Наследие Современности» завершиться в 4 квартале 2020 года.

Подробнее о комплексе вы узнаете по тел. 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU