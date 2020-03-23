В Рязань закупят хоккейное оборудование на 25 млн рублей

23 Март 2020 2020-03-23T10:33:41+03:00

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Начались закупочные процедуры на поставку в несколько регионов оборудования и инвентаря для спортивной подготовки по хоккею. Торги начнутся с 202 млн рублей, тогда как конкретно на Рязанскую область потратят около 25 млн рублей. Деньги выделяются из федерального бюджета по подпрограмме «Развитие хоккея в РФ» при софинансировании местной казны.

В комплект входят:

- хоккейные ворота;

- интерактивные тренажеры с иннтегрированной единой системой аналитики (на технику приема и передачи с шайбы, технику, работы с шайбой, на скорость реакции, на развитие точности и скорости броска);

- электронный тренажер для отработки комплексного движения по обыгрышу соперника;

- машина для подрезки льда у борта;

- самоходная ледозаливочная машина стоимостью почти 10 млн. рублей;

- станок для заточки коньков;

- станок для заточки ножей ледозаливочной машины;

- ряд силовых тренажеров для разных групп мышц;

- мишень для отработки ударов по воротам;

- информационное табло;

- хоккейная беговая дорожка стоимостью более 6,8 млн рублей.

Поставку планируется осуществить до ноября 2020 года. Напомним, до 10 декабря 2020 на пересечении улиц Шевченко и 2-я линия в Рязани должен появиться крытый каток. На строительство выделено почти 250 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU