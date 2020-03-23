Продающее алкоголь рязанское кафе оштрафовали на 3 млн рублей
Лицензии на торговлю спиртным у заведения при этом не было
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Кафе на улице Сельских Строителей в Рязани привлекли к административной ответственности за торговлю алкоголем без лицензии. Штраф на юридическое лицо наложили солидный – 3 млн. рублей. Таков результат проверки прокуратуры Московского района и рассмотрения дела областным арбитражным судом.
«Выявлен факт реализации алкогольной продукции, а именно водки «...» и винного напитка «…», - говорится в материалах дела.
Отметим, что фирма, незаконно продававшая спиртное в рязанском спальном районе, зарегистрирована в подмосковном городе Троицке.
ИСТОЧНИК KP.RU