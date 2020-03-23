Продающее алкоголь рязанское кафе оштрафовали на 3 млн рублей

23 Март 2020 2020-03-23T09:22:47+03:00

Лицензии на торговлю спиртным у заведения при этом не было

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Кафе на улице Сельских Строителей в Рязани привлекли к административной ответственности за торговлю алкоголем без лицензии. Штраф на юридическое лицо наложили солидный – 3 млн. рублей. Таков результат проверки прокуратуры Московского района и рассмотрения дела областным арбитражным судом.

«Выявлен факт реализации алкогольной продукции, а именно водки «...» и винного напитка «…», - говорится в материалах дела.

Отметим, что фирма, незаконно продававшая спиртное в рязанском спальном районе, зарегистрирована в подмосковном городе Троицке.

ИСТОЧНИК KP.RU