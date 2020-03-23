Опасная прогулка: на крыше рязанской многоэтажки разгуливают подростки
В Рязани в очередной раз сфотографировали подростков, которые гуляют по крышам многоэтажных домов. Соответствующие снимки выложили в паблике «Рязанский формат».
«Очередные искатели приключений… Подростки гуляют по крыше дома №57 по Касимовскому шоссе», — говорится в сообщении.
По словам автора фотографий Николая Лузгина, все произошло 22 марта в 15:00.
Сейчас полиция устанавливает личность детей и их родителей. Всех ждет, как минимум, профилактическая беседа. Не удастся отсидеться в сторонке и управляющей компании данного дома, им придется объяснить, почему на крышу многоэтажки беспрепятственный проход для всех желающих.
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ИСТОЧНИК KP.RU