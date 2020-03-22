2020-03-22T15:30:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи рязанской ОКБ присоединились к мировому «антикоронавирусному» флешмобу

Об этом на своей странице рассказал главный врач учреждения Дмитрий Хубезов
Иван АНТОНОВ
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Медики просят подумать об их близких. Фото на странице Дмитрия Хубезова.Медики просят подумать об их близких. Фото на странице Дмитрия Хубезова.
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Врачи рязанской Областной клинической больницы поддержали коллег по всему миру и присоединились к флешмобу «Мы работаем ради вас. Останьтесь дома ради нас». Это сообщение разместил на своей странице в соцсети ВКонтакте главный врач Дмитрий Хубезов.

«Сотрудники больниц остаются на работе даже в самые сложные времена и постоянно подвергаются риску заражения коронавирусом», – пишет Хубезов. Он просит подумать о врачах и медицинских сестрах, «которые тоже устают, и у них тоже есть семьи». Руководитель больницы регионального значения призывает рязанцев поддержать специалистов, спасающих жизни и здоровье. Для этого много не надо: оставаться дома и соблюдать меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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