Врачи рязанской ОКБ присоединились к мировому «антикоронавирусному» флешмобу

22 Март 2020 2020-03-22T15:30:19+03:00

Об этом на своей странице рассказал главный врач учреждения Дмитрий Хубезов

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Врачи рязанской Областной клинической больницы поддержали коллег по всему миру и присоединились к флешмобу «Мы работаем ради вас. Останьтесь дома ради нас». Это сообщение разместил на своей странице в соцсети ВКонтакте главный врач Дмитрий Хубезов.

«Сотрудники больниц остаются на работе даже в самые сложные времена и постоянно подвергаются риску заражения коронавирусом», – пишет Хубезов. Он просит подумать о врачах и медицинских сестрах, «которые тоже устают, и у них тоже есть семьи». Руководитель больницы регионального значения призывает рязанцев поддержать специалистов, спасающих жизни и здоровье. Для этого много не надо: оставаться дома и соблюдать меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU