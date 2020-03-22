2020-03-22T15:28:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус не пройдет: рейды медиков-волонтеров Рязани продолжатся

По состоянию на 22 марта добровольцы посетили в областном центре 1168 квартир
Иван АНТОНОВ
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Волонтеры продолжат свою работу.Волонтеры продолжат свою работу.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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Оперативный штаб информирует о том, что в регионе будут продолжены рейды волонтеров РязГМУ. Добровольцы-медики посещают потенциально опасные квартиры рязанцев, вернувшихся из зарубежных поездок в период с 1 марта.

Всего волонтеры-медики посетили квартиры жителей областного центра по 1168 адресам. В ходе обхода они установили 32 квартиры, жильцы которых находятся на домашнем добровольном карантине. При этом два человека заявили, что отменили поездку и не выезжали за границу.

В рейдах участвуют ординаторы и студенты старших курсов РязГМУ, В этой ситуации есть предпосылки для совершения мошенничества. Подчеркиваем, что волонтеры должны иметь при себе паспорт, а также студенческий билет или книжку ординатора: список размещен на сайте РязГМУ. В целях недопущения мошенничества и соблюдения законности поквартирные обходы проводятся под контролем регионального управления МВД России.

Для того, чтобы удостовериться в том, что участники рейда действительно волонтеры, необходимо позвонить:

- ОМВД России по Советскому району г. Рязани28-29-01.

- ОМВД России по Октябрьскому району г. Рязани – 21-02-72.

- ОМВД России по Московскому району г. Рязани – 33-01-72.

- ОМВД России по Железнодорожному району г. Рязани – 29-94-18.

Всем, кто вернулся из зарубежных поездок с первого марта по настоящее время и проживает не по прописке, необходимо сообщить о своем местонахождении по телефонам: 44-02-51 или 28-30-57. Звонки принимаются с 9.00 до 22.00. При этом необходимо оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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