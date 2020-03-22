2020-03-22T14:06:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани закрылся из-за коронавируса ночной клуб DEEP

Ограничительными мерами озаботились и владельцы других развлекательных заведений
Антон ВОХЕЧ
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Рязанским тусовщикам придется подождать - DEEP CLUB закрылся. Пока на две недели.Рязанским тусовщикам придется подождать - DEEP CLUB закрылся. Пока на две недели.Фото: Павел АВЕРИН
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Одно из популярных ночных заведений Deep Club временно закрыт в связи с распространением коронавируса. О уходе на карантин сообщили в официальной группе ночного клуба в социальных сетях. Руководители заведения отметили, что клуб и кафе не будут работать с 21 марта в течение двух недель.

Новость о том, что в Рязани закрылся бар Gin mill, расположенный на улице Дзержинского, обсуждают в соцсетях. По неподтвержденной пока на сайте заведения информации, оно прекратило работу в пятницу, 20 марта, проработав перед этим непрерывно в течение 13 лет. Информации о том, будет ли бар возобновлять работу, на сегодняшний день нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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