Водитель грузовика намеренно сломал шлагбаум на платном путепроводе в Рязани
Водитель грузового автомобиля намеренно протаранил шлагбаум на платном путепроводе в Соколовке. Он управлял ЗИЛом с крупногабаритным грузом. Все происходящее он снял на видеокамеру и выложил ролик на YouTube. Видео он подписал достаточно красноречиво: «Не плачу гадам».
Напомним, что въезд на платный путепровод подорожал для сверхгабаритных машин. С 1 марта 2020 года проезд для подобных автомобилей составил 90 рублей. Старая цена сохранилась для грузовых машин меньших габаритов. Это нововведение некоторые связывают с трудностями, с которыми столкнулись инвесторы при строительстве платного путепровода в Ряжске: эта же фирма владеет подобным сооружением в Соколовке.
ЗИЛ намеренно таранит шлагбаум на платном путепроводе.Не плачу гадам.
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ИСТОЧНИК KP.RU