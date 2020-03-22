2020-03-22T13:35:29+03:00
Происшествия

Водитель грузовика намеренно сломал шлагбаум на платном путепроводе в Рязани

Таким образом он отреагировал на резкое повышение стоимости проезда по фактически безальтернативной дороге
Антон ВОХЕЧ
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Через несколько секунд шлагбаум разлетится в щепки.Через несколько секунд шлагбаум разлетится в щепки.
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Водитель грузового автомобиля намеренно протаранил шлагбаум на платном путепроводе в Соколовке. Он управлял ЗИЛом с крупногабаритным грузом. Все происходящее он снял на видеокамеру и выложил ролик на YouTube. Видео он подписал достаточно красноречиво: «Не плачу гадам».

Напомним, что въезд на платный путепровод подорожал для сверхгабаритных машин. С 1 марта 2020 года проезд для подобных автомобилей составил 90 рублей. Старая цена сохранилась для грузовых машин меньших габаритов. Это нововведение некоторые связывают с трудностями, с которыми столкнулись инвесторы при строительстве платного путепровода в Ряжске: эта же фирма владеет подобным сооружением в Соколовке.

ЗИЛ намеренно таранит шлагбаум на платном путепроводе.Не плачу гадам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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