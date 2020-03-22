Рязанский клуб прокомментировал ночной визит силовиков
В клубе A. M. Bar прокомментировали визит полиции в ночь на субботу, 21 марта. Арт-директор Илья Полшков опроверг информацию о том, что якобы «ОМОН положил всех мордой в пол».
- На самом деле в данной проверке принимали участие сотрудники спецподраздений, которые вели себя крайне корректно, вежливо и не ограничивали передвижение посетителей. Также в заведении не было обнаружено наркотиков и лиц, не достигших совершеннолетия, - заявил Полшков.
При этом представитель клуба признался, что правоохранительные органы выявили «несколько недочетов», часть из которых уже исправлена, а остальные «будут проработаны в ближайшее время». В пресс-службе УМВД по Рязанской области рейд по-прежнему не комментируют.
Полиция в рязанском ночном клубе.Источник - vk.com/rzn_life_vk
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ИСТОЧНИК KP.RU