2020-03-22T12:33:32+03:00
Происшествия

Рязанский клуб прокомментировал ночной визит силовиков

По словам арт-директора A. M. Bar, полицейские вели себя вежливо и выявили лишь несколько недочетов
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Фото: vk.com/a_m_barФото: vk.com/a_m_bar
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В клубе A. M. Bar прокомментировали визит полиции в ночь на субботу, 21 марта. Арт-директор Илья Полшков опроверг информацию о том, что якобы «ОМОН положил всех мордой в пол».

- На самом деле в данной проверке принимали участие сотрудники спецподраздений, которые вели себя крайне корректно, вежливо и не ограничивали передвижение посетителей. Также в заведении не было обнаружено наркотиков и лиц, не достигших совершеннолетия, - заявил Полшков.

При этом представитель клуба признался, что правоохранительные органы выявили «несколько недочетов», часть из которых уже исправлена, а остальные «будут проработаны в ближайшее время». В пресс-службе УМВД по Рязанской области рейд по-прежнему не комментируют.

Полиция в рязанском ночном клубе.Источник - vk.com/rzn_life_vk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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