2020-03-22T12:16:46+03:00
Общество

В Рязанской области потеплеет до +15° С

Начало рабочей недели будет прохладным, затем весна полностью вступит в свои права
Антон ВОХЕЧ
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Коты снова начнут греться на солнышке уже в следующую субботу.Коты снова начнут греться на солнышке уже в следующую субботу.Фото: Павел АВЕРИН
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По прогнозу Гидрометцентра России в Рязанской области постепенно начнется потепление. Если во вторник, 24 марта, метеорологи ожидают даже небольшой снег, то затем погода будет меняться.

Постепенно весна вступит в свои права: 26 марта, в четверг будет уже +11, а в субботу потеплеет окончательно – особенно прогноз благожелателен для любителей выходные дни проводить на природе. Синоптики прогнозируют, что потеплеет до 15 градусов со знаком «+».

Напомним, что рязанская погода в марте побила уже восьмой рекорд тепла. 19 марта воздух прогрелся до 13,1 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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