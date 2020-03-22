В Рязанской области потеплеет до +15° С
По прогнозу Гидрометцентра России в Рязанской области постепенно начнется потепление. Если во вторник, 24 марта, метеорологи ожидают даже небольшой снег, то затем погода будет меняться.
Постепенно весна вступит в свои права: 26 марта, в четверг будет уже +11, а в субботу потеплеет окончательно – особенно прогноз благожелателен для любителей выходные дни проводить на природе. Синоптики прогнозируют, что потеплеет до 15 градусов со знаком «+».
Напомним, что рязанская погода в марте побила уже восьмой рекорд тепла. 19 марта воздух прогрелся до 13,1 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU