Рязанец получил 15 тысяч рублей за вопрос о роли в истории Эдуарда Лимонова

22 Март 2020 2020-03-22T11:33:10+03:00

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Евгений Николаевич из Рязанской области задал вопрос об Эдуарде Вениаминовиче Лимонове и его всемирно-историческом значении. Именно его ведущий радио «Эхо Москвы» Станислав Белковский оценил в 15 тысяч рублей.

Радиостанция практикует оплату наиболее интересных и актуальных вопросов своих слушателей. Обратим внимание на одну особенность: Белковский в эфире называет имена и фамилии одессита и москвича, задавших «бриллиантовые» вопросы, рязанца же величает лишь по имени-отчеству.

Вопрос Евгения Николаевича ведущий программы «Время Белковского» поставил в эфире на третье место после «карантинного по коронавирусу» и о лидере страны Владимире Путине. Журналист считает, что роль в истории недавно покинувшего бренный мир Эдуарда Лимонова значительна.

«И вот в чем еще преимущество Эдуарда Вениаминовича Лимонова — в том, что никто не говорил о его безвременной кончине. Все понимали, что он умер именно тогда, когда и должен был умереть» - подчеркнул радиожурналист в завершение разговора.

Напомним, что Эдуард Лимонов приезжал на встречу с рязанцами вечером 24 октября 2020 года в «Книжный «Барс». Как полагается диссиденту, он всегда относился критично к действиям власти, что не помешало ему выступить в поддержку присоединения Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU