2020-03-22T10:01:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 22 марта: два человека заражено, 562 под наблюдением

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Рязани на утро 22 марта 2020 года
Иван АНТОНОВ
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По состоянию на 8.30 22 марта в регионе зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом проинформировала оперативная рабочая группа регионального правительства.

В целом поступила информация о 639 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Сейчас медицинское наблюдение ведется за 562 человеками. Они проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено наблюдение у 77 человек, все обследованы и здоровы.

Напомним о том, что от первого рязанца с коронавирусом заразилась супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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