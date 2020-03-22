Коронавирус в Рязани, ситуация на 22 марта: два человека заражено, 562 под наблюдением
По состоянию на 8.30 22 марта в регионе зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом проинформировала оперативная рабочая группа регионального правительства.
В целом поступила информация о 639 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Сейчас медицинское наблюдение ведется за 562 человеками. Они проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено наблюдение у 77 человек, все обследованы и здоровы.
Напомним о том, что от первого рязанца с коронавирусом заразилась супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанцев попросили сообщать о вернувшихся из поездок и приезжих
Это поможет в борьбе с распространением коронавируса. У каждого муниципального образования - свой телефонный номер (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU