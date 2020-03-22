Рязанские туристы не могут вернуться из-за коронавируса домой

22 Март 2020 2020-03-22T08:54:41+03:00

А как хорошо все начиналось. Фото: сайт телеканала "Город".

Наши земляки поехали отдохнуть в теплые страны – но буквально застряли там из-за карантина

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Туристы из Рязани из-за карантина по коронавирусу не могут вернуться домой из теплых стран. Об этом сообщил телеканал «Город».

Журналисты связались с несколькими парнями на Филиппинах. Они утверждают, что приехали на острова 29 февраля, когда эпидемическая обстановка на них была спокойная. Сейчас власти им обещают, что вывезут в Россию, но пока они безвылазно сидят в отеле на карантине. Он находится рядом с аэропортом острова Себу, на котором внутренние рейсы уже отменены. Рязанцев не выпускают даже в продовольственный магазин.

Также рязанские представительницы прекрасного пола не могут вернуться из Таиланда и Турции. В ближайшее время многим придется отменить отдых за пределами России и проводить отпуск в нашей стране – сделали вывод тележурналисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU