На пожаре в Рязани пострадали люди
Сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире одной из пятиэтажек областного центра поступил на пульт дежурного в субботу, 21 марта, в 20 часов 29 минут. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.
Для борьбы с огнем в Канищево выехали пять расчетов Государственной противопожарной службы в составе пятнадцати человек. Не смотря на усилия огнеборцев, два человека пострадали. Их отправили на скорой помощи в больницу. В настоящее время точная причина пожара устанавливается.
Напоминаем, если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01; мобильная связь – 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU