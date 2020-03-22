2020-03-22T09:09:16+03:00
Происшествия

На пожаре в Рязани пострадали люди

Субботним вечером загорелась трехкомнатная квартира
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Пожарные старались, но пострадавшие все же есть.Пожарные старались, но пострадавшие все же есть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире одной из пятиэтажек областного центра поступил на пульт дежурного в субботу, 21 марта, в 20 часов 29 минут. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Для борьбы с огнем в Канищево выехали пять расчетов Государственной противопожарной службы в составе пятнадцати человек. Не смотря на усилия огнеборцев, два человека пострадали. Их отправили на скорой помощи в больницу. В настоящее время точная причина пожара устанавливается.

Напоминаем, если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 01; мобильная связь – 101.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На пожаре в Рязанской области пострадал мужчина

ЧП случилось в селе Темгенево Сасовского района (подробнее)

На пожаре под Рязанью погиб неизвестный мужчина

Возгорание произошло в нежилом доме Рыбновского района (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани, ситуация на 22 марта: два человека заражено, 562 под наблюдением
Рязанские туристы не могут вернуться из-за коронавируса домой
На пожаре в Рязани пострадали люди
В храмах Рязани начали читать молитву от коронавируса
После второго случая коронавируса выступил глава рязанского минздрава
Потеряв мобильный, рязанский пенсионер лишился и своих сбережений
От первого рязанца с коронавирусом заразилась супруга
Рязанское предприятие готово выпускать 288 тысяч медмасок в сутки
Что будет за нарушение самоизоляции по коронавирусу, рассказали рязанцам
В Рязани силовики нагрянули в ночной клуб
Рязанцев попросили сообщать о вернувшихся из поездок и приезжих
Коронавирус в Рязани, ситуация на 21 марта: один человек заражен, 479 под наблюдением
Под Новомичуринском BMW улетел с дороги на десятки метров
Личность подростков, разбивших окна в больнице №5, установлена
Под колеса иномарки в центре Рязани попал 72-летний пенсионер
Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает
Подростки повадились бить стекла рязанской больницы №5