2020-03-22T02:29:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В храмах Рязани начали читать молитву от коронавируса

Пандемия внесла коррективы в духовную жизнь региона
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Фото: Рязанская епархия.Фото: Рязанская епархия.
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В субботу, 21 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил вечернее богослужение в кафедральном Христорождественском храме. После всенощной он возглавил особую службу – молебное пение во время губительного поветрия. Перед началом молебна Владыка обратился к прихожанам со словами о распространении опасного вируса:

— Мы должны неукоснительно соблюдать те требования, о которых говорится в заявлении Священного Синода. Но что же является главным средством борьбы против этой новой эпидемии, не говоря об общих рекомендациях медицинского характера? Конечно, это соборная молитва.

В нашем граде Рязани несколько дней назад начало совершаться молебное пение и начала читаться особая молитва, призывающая всех нас объединить свои усилия, призывающая Бога отвратить от нас это страшное бедствие. И сегодня, стоя перед образом Креста Господня, мы вновь обращаемся к Спасителю с молитвой: «Господи, силою Честнаго и Животворящего Креста, молитвами святых сорока мучеников и всех святых, в земле Русской просиявших, всех святых, от века угодивших Богу, избави град наш Рязань и все Отечество наше, всех православных христиан и весь мир наш от сей напасти. И да пребудет со всеми нами милость Божия, сохраняющая и ограждающая нас и наших ближних силою Честнаго Животворящего Креста Господня».

Отметим также, что в храмах Рязани временно не проводится помазание елеем на всенощных службах. Исключением станут лишь праздничные служба на Благовещение и на праздник Входа Господня во Иерусалим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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