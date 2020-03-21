В Рязани силовики нагрянули в ночной клуб

21 Март 2020 2020-03-21T14:35:29+03:00

Полицейских сняли на видео у входа в заведение

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В Рязани в клуб A. M. Bar нагрянул ОМОН. Информация об этом появилась в сообществе RZN LIFE в ночь на 21 марта. Тогда же, по всей видимости, происходили сами события.

На опубликованных кадрах видны сразу несколько полицейских автомобилей, припаркованных перед заведением. Также очевидец запечатлел сотрудников правоохранительных органов возле входа.

Подробности уточняются. Пресс-служба УМВД по Рязанской области эти события никак не комментирует. Напомним, в январе полиция устраивала рейд по барам и ночным клубам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/767883" frameborder="0"></iframe> Полиция в рязанском ночном клубе.Источник - vk.com/rzn_life_vk

ИСТОЧНИК KP.RU