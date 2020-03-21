2020-03-21T18:28:24+03:00
Происшествия

Потеряв мобильный, рязанский пенсионер лишился и своих сбережений

К преступлению оказался причастен житель соседнего региона
Роман КАРПОВ
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Полицейские задержали 28-летнего жителя соседнего региона по подозрению в краже денег с банковской карты рязанского пенсионера. В дежурную часть обратился 62-летний мужчина, который рассказал, что с его счета исчезли 26 тысяч рублей. Опросив его, полицейские выясняли: мужчина потерял на улице свой сотовый телефон, а когда восстановил номер, получил вторую неприятную новость - накопления пропали.

Оперативники по базам данных банка установили два счета, на которые преступник перевел средства. Оказалось, что они принадлежат мужчине и женщине, не знающим друг друга, но имеющим общего знакомого. Как выяснилось, подозреваемый попросил их обналичить якобы заработанные им деньги.

«Полицейские быстро разыскали и задержали молодого человека. Выяснилось, что несколько дней назад он нашел на улице сотовый телефон. Была возможность найти владельца и вернуть ему аппарат, но злоумышленник, разобравшись, что к номеру «привязан» банковский счет, решил его опустошить», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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