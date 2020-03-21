Потеряв мобильный, рязанский пенсионер лишился и своих сбережений

21 Март 2020 2020-03-21T18:28:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали 28-летнего жителя соседнего региона по подозрению в краже денег с банковской карты рязанского пенсионера. В дежурную часть обратился 62-летний мужчина, который рассказал, что с его счета исчезли 26 тысяч рублей. Опросив его, полицейские выясняли: мужчина потерял на улице свой сотовый телефон, а когда восстановил номер, получил вторую неприятную новость - накопления пропали.

Оперативники по базам данных банка установили два счета, на которые преступник перевел средства. Оказалось, что они принадлежат мужчине и женщине, не знающим друг друга, но имеющим общего знакомого. Как выяснилось, подозреваемый попросил их обналичить якобы заработанные им деньги.

«Полицейские быстро разыскали и задержали молодого человека. Выяснилось, что несколько дней назад он нашел на улице сотовый телефон. Была возможность найти владельца и вернуть ему аппарат, но злоумышленник, разобравшись, что к номеру «привязан» банковский счет, решил его опустошить», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU