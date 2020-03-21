Из-за коронавируса в Рязанской области наблюдаются 479 человек

21 Март 2020 2020-03-21T11:59:13+03:00

Все они недавно вернулись из стран, где «гуляет» COVID-2019

Изменить размер текста: A A

Опубликована информация о ситуации с коронавирусом в Рязанской области на утро 21 марта. По-прежнему подтвержден один случай COVID-2019. 479 человек находятся под медицинским наблюдением и проходят лабораторное обследование, информирует оперативная рабочая группа регионального правительства.

Число таких людей за сутки увеличилось на 107 человек. Притом еще шестеро (а всего 77) из тех, кого начали проверять на наличие инфекции ранее, уже выписаны за отсутствием таковой.

Все люди, о которых идет речь, прибыли из-за границы в марте. Каждого возвратившегося необходимо изолировать на 14 дней, но, как выяснилось, далеко не все этот режим соблюдают. О своем приезде, напомним, сообщать обязательно: в Роспотребнадзор – 8(800)100-22-62; либо на горячую линию – 8(4912) 50-64-87.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцев попросили сообщать о вернувшихся из поездок и приезжих

Это поможет в борьбе с распространением коронавируса. У каждого муниципального образования - свой телефонный номер (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU