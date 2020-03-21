2020-03-21T11:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Рязанской области наблюдаются 479 человек

Все они недавно вернулись из стран, где «гуляет» COVID-2019
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликована информация о ситуации с коронавирусом в Рязанской области на утро 21 марта. По-прежнему подтвержден один случай COVID-2019. 479 человек находятся под медицинским наблюдением и проходят лабораторное обследование, информирует оперативная рабочая группа регионального правительства.

Число таких людей за сутки увеличилось на 107 человек. Притом еще шестеро (а всего 77) из тех, кого начали проверять на наличие инфекции ранее, уже выписаны за отсутствием таковой.

Все люди, о которых идет речь, прибыли из-за границы в марте. Каждого возвратившегося необходимо изолировать на 14 дней, но, как выяснилось, далеко не все этот режим соблюдают. О своем приезде, напомним, сообщать обязательно: в Роспотребнадзор8(800)100-22-62; либо на горячую линию – 8(4912) 50-64-87.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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