Под Новомичуринском BMW улетел с дороги на десятки метров

21 Март 2020 2020-03-21T10:17:07+03:00

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В ночь на 21 марта под Новомичуринском BMW превратился в груду металла, но не от столкновения с другим транспортным средством, а просто вылетев с дороги. В таком состоянии автомобиль оказался в нескольких десятках метров от дороги, так что скорость, судя по всему, была огромной.

Как отмечает издательство «Пресса», номера у машины – московские. За рулем был молодой человек 1985 года рождения. Его госпитализировали с множественными травмами, включая черепно-мозговую. «По дороге он, время от времени приходя в себя, рассказал, что задел колесом обочину», рассказали журналистам.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU