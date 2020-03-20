Личность подростков, разбивших окна в больнице №5, установлена

20 Март 2020 2020-03-20T21:12:09+03:00

После замены стекол хулиганы возвращаются к горбольнице №5 снова. Фото: Иван ЮДИН.

Сумма ущерба в десятки раз меньше заявленной сотрудниками медицинского учреждения. Полиция продолжает проверку

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Факт правонарушения, в результате которого в рязанской больнице №5, разбили окна, в полиции был зарегистрирован, еще до публикации о происшествии в социальных сетях. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

— По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, личность подростков уже установлена, — отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией, предварительный ущерб от «регулярно разбиваемых оконных рам» составляет всего 13 тысяч рублей, вместо заявленных 200 тысяч. Как бы там ни было, во время проверки полиция установит точную сумму нанесенного ущерба.

Напомним, сотрудники больницы №5 пожаловались на подростков, которые бьют окна в медучреждении. По словам автора поста, побито более 80% остекления (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU