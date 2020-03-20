Под колеса иномарки в центре Рязани попал 72-летний пенсионер

20 Март 2020 2020-03-20T20:18:29+03:00

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Днем 20 марта в центре Рязани иномарка сбила 72-летнего пенсионера, сообщает УМВД России по Рязанской области. Пожилой мужчина переходил дорогу возле дома №10 по улице Маяковского, когда попал под колеса автомобиля Nissan Almera.

По предварительным данным пенсионер пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мужчину с травмами госпитализировали.

По факту дорожного происшествия полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU