Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает
С 21 марта в Рязани резко похолодает. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в субботу ночью опустится до -1…-4 градусов мороза, днем – 0… +5 ºС. В воскресенье рязанцев ждут ночью -5, днем 0 ºС. В понедельник 23 марта столбик термометра еще немного опустится, ночью -6, днем 0 ºС.
В целом погода в эти дни в Рязани ожидается с переменной облачностью и небольшими осадками. Порывы ветра не составят больше 10 метров в секунду.
Кроме того, по данным регионального управления МЧС, в ближайшую субботу опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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ИСТОЧНИК KP.RU