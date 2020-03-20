2020-03-20T19:52:42+03:00
Общество

Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает

Столбик термометра будет опускаться до 6 градусов мороза. Возможны и небольшие осадки
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает.Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

С 21 марта в Рязани резко похолодает. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в субботу ночью опустится до -1…-4 градусов мороза, днем – 0… +5 ºС. В воскресенье рязанцев ждут ночью -5, днем 0 ºС. В понедельник 23 марта столбик термометра еще немного опустится, ночью -6, днем 0 ºС.

В целом погода в эти дни в Рязани ожидается с переменной облачностью и небольшими осадками. Порывы ветра не составят больше 10 метров в секунду.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, в ближайшую субботу опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Личность подростков, разбивших окна в больнице №5, установлена
Под колеса иномарки в центре Рязани попал 72-летний пенсионер
Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает
Подростки повадились бить стекла рязанской больницы №5
Татьяна Панфилова рассказала о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
В селе Константиново снесут возникший в охранной зоне самострой
Минздрав отказался от пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Рязани
В Рязанской области перевернулся грузовик со 150 поросятами
Ограничения из-за коронавируса в Рязани: власти рекомендуют не ходить в супермаркеты
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
Все подъезды в жилых домах Рязани будет ежедневно дезинфицировать
Супругу и таксиста, подвозившего больного коронавирусом рязанца, изолировали
В Рязанской области обнаружили гигантскую осу из южных краев
Бороться с «рыбным» запахом рязанской воды будут активированным углем
Появилось видео с места гибели рязанца, упавшего с 24-го этажа
Рязанских детей предложили изолировать в лагерях
При обходе приехавших из-за границы рязанцев не застают дома
В двух рязанских ЖК действует «сельская» ипотека со ставкой 2,7%
Рязанская погода в марте побила уже восьмой рекорд тепла
Меднаблюдение из-за коронавируса установили еще за 112 рязанцами
В Рязани спасли младенца, родившегося с весом 580 граммов
В «Шереметьевском квартале» до 15 апреля сохранили стартовые цены на квартиры
Врачи ОКБ сняли видео о профилактике коронавируса под песню группы Little Big