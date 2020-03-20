Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает

20 Март 2020 2020-03-20T19:52:42+03:00

Столбик термометра будет опускаться до 6 градусов мороза. Возможны и небольшие осадки

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С 21 марта в Рязани резко похолодает. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в субботу ночью опустится до -1…-4 градусов мороза, днем – 0… +5 ºС. В воскресенье рязанцев ждут ночью -5, днем 0 ºС. В понедельник 23 марта столбик термометра еще немного опустится, ночью -6, днем 0 ºС.

В целом погода в эти дни в Рязани ожидается с переменной облачностью и небольшими осадками. Порывы ветра не составят больше 10 метров в секунду.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, в ближайшую субботу опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU