2020-03-20T19:55:41+03:00
Происшествия

Подростки повадились бить стекла рязанской больницы №5

Появилось видео с юными хулиганами и фотографии последствий их набегов
Антон КОНОВАЛОВ
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После замены стекол хулиганы возвращаются к горбольнице №5 снова. Фото: Иван ЮДИН.После замены стекол хулиганы возвращаются к горбольнице №5 снова. Фото: Иван ЮДИН.
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Сотрудники городской больницы №5 пожаловались на подростков, которые «регулярно разбивают оконные блоки» медучреждения. Свои слова автор публикации подкрепил видеозаписью, на которую попали хулиганы, и фотографиями последствий их действий.

- Побито более 80% остекления. Ущерб нанесен на сумму уже более 200 тысяч рублей. Замена окон приводит к тому, что их бьют снова, - рассказал рязанец Иван Юдин, призвав распространить эту информацию.

Также мужчина попросил считать свой пост официальным заявлением в полицию. По его словам, пока шпана не реагирует на замечания сторожей, не боится ответственности и продолжает совершать свои набеги.

5 больница хулиганы бьют стекла.Источник - vk.com/zyama222

- Может мама, папа и бабушка, которые лечатся в нашей больнице, это тоже увидят! А может кто и опознает этих «людей», - надеется автор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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