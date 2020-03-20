2020-03-20T18:04:15+03:00
Общество

Татьяна Панфилова рассказала о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса

Руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» обратилась к рязанцам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Депутат Рязанской областной Думы, руководитель общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова обратилась к жителям региона в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

— Существуют простые меры профилактики, которые помогут вам защититься от инфекции. Возможно, они вам покажутся несерьезными на фоне той паники, которая сейчас активно подогревается среди граждан. Но как врач хочу подчеркнуть, что они действительно эффективны, — отметила Татьяна Панфилова.

По словам депутата, прежде всего, необходимо соблюдать личную гигиену: мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку с моющими или дезинфицирующими средствами. При общении с людьми, особенно если у них есть признаки простудных заболеваний, носить медицинские маски.

Кроме этого, Татьяна Панфилова рекомендовала по возможности ограничить посещение мест с большим скоплением людей.

— Региональная общественная приемная партии «Единая Россия», несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжает помогать людям. Мы по-прежнему принимаем заявителей, применяя дистанционные формы работы. Вы можете по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23 записаться на прием к депутату, юристу или адвокату. Сотрудники приемной запишут ваши контакты и организуют дистанционный прием по телефону или видеосвязь, — напомнила Татьяна Панфилова.

Координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Синица ведет прием по телефону 8-930-883-96-42. Обращения принимаются по электронной почте op@ryazan.er.ru или через раздел «Общественная приемная» на сайте ryazan.er.ru. Видеосвязь осуществляется через программу Skype (логин op@ryazan.er.ru).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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