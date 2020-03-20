В селе Константиново снесут возникший в охранной зоне самострой
Рыбновский районный суд обязал собственника снести самовольную постройку на своем участке в селе Константиново. Таковой признали одноэтажное здание из бруса 16,7х8,4 метра, которое появилось в охранной зоне музея-заповедника Сергея Есенина.
Истцом в этом деле выступала областная инспекция по охране объектов культурного наследия. Ответчик пытался доказать свою правоту, упирая на несколько фактов, в том числе на доставшееся от предыдущего собственника разрешение на строительство. Однако документ этот, как оказалось, ничего не значил из-за особого режима использования земель.
- Исполнительный лист направлен в отдел судебных приставов по Рыбновскому району УФССП РФ по Рязанской области для принудительного исполнения решения суда. Надеемся, рыбновкие приставы проявят смелость и снесут самострой, который хозяин отказывается демонтировать добровольно, - комментируют в областном отделении ВООПИиК.
Отметим, что решение суда вступило в силу 22 января. На его исполнение собственнику дали полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU