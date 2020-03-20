2020-03-20T17:59:26+03:00
Общество

В селе Константиново снесут возникший в охранной зоне самострой

Аргументы собственника, в том числе о наличии разрешения на строительство, суд не принял
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/voopik_rznФото: vk.com/voopik_rzn
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Рыбновский районный суд обязал собственника снести самовольную постройку на своем участке в селе Константиново. Таковой признали одноэтажное здание из бруса 16,7х8,4 метра, которое появилось в охранной зоне музея-заповедника Сергея Есенина.

Истцом в этом деле выступала областная инспекция по охране объектов культурного наследия. Ответчик пытался доказать свою правоту, упирая на несколько фактов, в том числе на доставшееся от предыдущего собственника разрешение на строительство. Однако документ этот, как оказалось, ничего не значил из-за особого режима использования земель.

- Исполнительный лист направлен в отдел судебных приставов по Рыбновскому району УФССП РФ по Рязанской области для принудительного исполнения решения суда. Надеемся, рыбновкие приставы проявят смелость и снесут самострой, который хозяин отказывается демонтировать добровольно, - комментируют в областном отделении ВООПИиК.

Отметим, что решение суда вступило в силу 22 января. На его исполнение собственнику дали полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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