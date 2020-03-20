В Рязанской области перевернулся грузовик со 150 поросятами

20 Март 2020 2020-03-20T17:00:11+03:00

Некоторые разбежались, но были пойманы, некоторых зажало в полуприцепе

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В селе Высокое, что в Сараевском районе Рязанской области, перевернулся грузовик DAF, перевозивший 150 поросят. ДТП случилось 19 марта около 17.00, сообщает издательство «Пресса».

По предварительной информации, водитель DAF поворачивал на слишком высокой скорости, из-за чего грузовик и съехал в кювет, завалившись на бок. Около 30 животных после этого разбежались, но были пойманы. Часть свиней зажало металлом в полуприцепе, причем вызволять их не торопятся – ждут эвакуатор из Москвы, который по состоянию на 14.30 20 марта еще не приехал.

Водитель не пострадал. Ущерб ООО «Вердазернопродукт», с чьей площадки перевозили скотину, оценивается не менее чем в 1,5 млн рублей.

Три десятка попросят разбежались, но были пойманы. Часть животных надолго осталась зажата в полуприцепе. Фото: ryazpressa.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU