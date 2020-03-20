2020-03-20T15:05:52+03:00
Общество

Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

«Ростелеком» отмечает стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) после того, как компания обнулила стоимость звонков на все номера российских операторов связи. За 2019 год общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений вырос более чем в 1,6 раза, в Рязанской области – в 2 раза.

Быстрее всего растет трафик на мобильные номера после отмены платы за такие звонки в ноябре 2019 года. Общий внутризоновый трафик в январе 2020 года вырос по сравнению с октябрем 2019 года в 5,5 раза, а междугородный — в 3,6 раза. Плата за местные звонки была отменена в начале 2018 года, и трафик по этому направлению в первый год после отмены вырос в 5,3 раза, в Рязанской области – в 10 раз.

Отмена платы за звонки, включая мобильные номера, повысила социальную значимость таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и даже заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать их местоположение и оказать помощь в случае необходимости будет проще.

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, стало быстрее и легче — точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов теперь отражены на «Яндекс.Картах». Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу — до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. До сих пор с таксофонов много звонят в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации.

«Ростелеком» как единственный оператор универсального обслуживания в РФ обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Панфилова рассказала о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
В селе Константиново снесут возникший в охранной зоне самострой
Минздрав отказался от пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Рязани
В Рязанской области перевернулся грузовик со 150 поросятами
Ограничения из-за коронавируса в Рязани: власти рекомендуют не ходить в супермаркеты
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
Все подъезды в жилых домах Рязани будет ежедневно дезинфицировать
Супругу и таксиста, подвозившего больного коронавирусом рязанца, изолировали
В Рязанской области обнаружили гигантскую осу из южных краев
Бороться с «рыбным» запахом рязанской воды будут активированным углем
Появилось видео с места гибели рязанца, упавшего с 24-го этажа
Рязанских детей предложили изолировать в лагерях
При обходе приехавших из-за границы рязанцев не застают дома
В двух рязанских ЖК действует «сельская» ипотека со ставкой 2,7%
Рязанская погода в марте побила уже восьмой рекорд тепла
Меднаблюдение из-за коронавируса установили еще за 112 рязанцами
В Рязани спасли младенца, родившегося с весом 580 граммов
В «Шереметьевском квартале» до 15 апреля сохранили стартовые цены на квартиры
Врачи ОКБ сняли видео о профилактике коронавируса под песню группы Little Big