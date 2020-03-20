Супругу и таксиста, подвозившего больного коронавирусом рязанца, изолировали
Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий на заседании оперативной рабочей группы правительства области доложил о состоянии пациента с заражением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
По словам министра, мужчина находится в удовлетворительном состоянии, а заболевание протекает в легкой форме. Также Прилуцкий уточнил, что пациент по прибытии из Италии контактировал только со своей супругой и таксистом, его подвозившим. Оба изолированы и находятся под наблюдением.
Вернувшись в Рязань, мужчина сразу же сообщил о себе и был вовремя госпитализирован. Никакие организации и заведения он также не посещал.
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ИСТОЧНИК KP.RU