2020-03-20T13:47:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Супругу и таксиста, подвозившего больного коронавирусом рязанца, изолировали

Вернувшись домой, мужчина сразу же сообщил о себе и был вовремя госпитализирован. Никакие организации и заведения он не посещал
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Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий на заседании оперативной рабочей группы правительства области доложил о состоянии пациента с заражением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

По словам министра, мужчина находится в удовлетворительном состоянии, а заболевание протекает в легкой форме. Также Прилуцкий уточнил, что пациент по прибытии из Италии контактировал только со своей супругой и таксистом, его подвозившим. Оба изолированы и находятся под наблюдением.

Вернувшись в Рязань, мужчина сразу же сообщил о себе и был вовремя госпитализирован. Никакие организации и заведения он также не посещал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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