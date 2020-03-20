Супругу и таксиста, подвозившего больного коронавирусом рязанца, изолировали

20 Март 2020 2020-03-20T13:47:01+03:00

Вернувшись домой, мужчина сразу же сообщил о себе и был вовремя госпитализирован. Никакие организации и заведения он не посещал

Изменить размер текста: A A

Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий на заседании оперативной рабочей группы правительства области доложил о состоянии пациента с заражением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

По словам министра, мужчина находится в удовлетворительном состоянии, а заболевание протекает в легкой форме. Также Прилуцкий уточнил, что пациент по прибытии из Италии контактировал только со своей супругой и таксистом, его подвозившим. Оба изолированы и находятся под наблюдением.

Вернувшись в Рязань, мужчина сразу же сообщил о себе и был вовремя госпитализирован. Никакие организации и заведения он также не посещал.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани выявлен первый зараженный коронавирусом

COVID-19 диагностировали у мужчины, который вернулся из Франции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU