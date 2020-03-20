В Рязанской области обнаружили гигантскую осу из южных краев

20 Март 2020 2020-03-20T13:33:49+03:00

Насекомое достигает в длину пять сантиметров. По виду похожа на шершня, но имеет более темный окрас. И жалит больнее

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Рязанские ученые обнаружили в Шацком районе осу (Megascolia maculata) - «Сколия гигантская», которая никогда не жила на территории нашего региона. Об этом сообщил в эфире областного радио заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексей Водорезов.

— Это южный вид. Место ему Предкавказье, Крым. Из-за потепления у нас появились южные бабочки – субтропические мигранты, размером почти с ладонь, — рассказывает Водорезов. — Осу же обнаружили недалеко от Вышенского женского монастыря. Насекомое достигает в длину 5 сантиметров, по виду похожа на шершня, но имеет более темный окрас. Жалят они больнее, чем привычные нашим северным широтам, но не опаснее шершней, так что для паники нет причин.

Напомним, ранее в Шацком районе нашли останки древних акул, которые могут принадлежать неизвестным видам (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU