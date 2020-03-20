2020-03-20T13:01:25+03:00
Общество

Бороться с «рыбным» запахом рязанской воды будут активированным углем

Также поможет дополнительная очистка при помощи фильтров
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 марта на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Рязани стало известно о мерах, которые собирается предпринять МП «Водоканал» для удаления «рыбного» запаха у водопроводной воды. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Чтобы исключить неприятный запах, сотрудники предприятия планируют очистить акваторию, а также организовать забор проб на анализы сторонними организациями. Кроме того, на водоканале прорабатывают возможность использования для очистки воды активированного угля.

Также на заседании прозвучала рекомендация образовательным учреждениям областного центра дополнительно очищать воду при помощи угольных фильтров.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани водопроводную станцию, откуда пошел «рыбный» запах, вооружат ультрафиолетом

Обеззараживание по такой же технологии хотят проводить и на Соколовской ОВС (подробнее).

Прокуратура назвала причины «рыбного» запаха воды в Рязани

Одна из них - «Водоканал» резко снизил объемы закупки артезианской воды (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все подъезды в жилых домах Рязани будет ежедневно дезинфицировать
Супругу и таксиста, подвозившего больного коронавирусом рязанца, изолировали
В Рязанской области обнаружили гигантскую осу из южных краев
Бороться с «рыбным» запахом рязанской воды будут активированным углем
Появилось видео с места гибели рязанца, упавшего с 24-го этажа
Рязанских детей предложили изолировать в лагерях
При обходе приехавших из-за границы рязанцев не застают дома
В двух рязанских ЖК действует «сельская» ипотека со ставкой 2,7%
Рязанская погода в марте побила уже восьмой рекорд тепла
Меднаблюдение из-за коронавируса установили еще за 112 рязанцами
В Рязани спасли младенца, родившегося с весом 580 граммов
В «Шереметьевском квартале» до 15 апреля сохранили стартовые цены на квартиры
Врачи ОКБ сняли видео о профилактике коронавируса под песню группы Little Big