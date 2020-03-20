Бороться с «рыбным» запахом рязанской воды будут активированным углем

20 Март 2020 2020-03-20T13:01:25+03:00

Также поможет дополнительная очистка при помощи фильтров

Изменить размер текста: A A

19 марта на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Рязани стало известно о мерах, которые собирается предпринять МП «Водоканал» для удаления «рыбного» запаха у водопроводной воды. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Чтобы исключить неприятный запах, сотрудники предприятия планируют очистить акваторию, а также организовать забор проб на анализы сторонними организациями. Кроме того, на водоканале прорабатывают возможность использования для очистки воды активированного угля.

Также на заседании прозвучала рекомендация образовательным учреждениям областного центра дополнительно очищать воду при помощи угольных фильтров.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани водопроводную станцию, откуда пошел «рыбный» запах, вооружат ультрафиолетом

Обеззараживание по такой же технологии хотят проводить и на Соколовской ОВС (подробнее).

Прокуратура назвала причины «рыбного» запаха воды в Рязани

Одна из них - «Водоканал» резко снизил объемы закупки артезианской воды (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU