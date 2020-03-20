Рязанских детей предложили изолировать в лагерях

20 Март 2020 2020-03-20T11:49:21+03:00

Якобы так их можно уберечь от контакта со взрослыми из группы риска

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Директор Центра развития детей и молодежи «Пламенный» Александр Ширяев предложил всех детей укрыть от коронавирусной заразы в лагерях. Свое мнение руководитель лагеря высказал на личной странице «ВКонтакте».

«А давайте наоборот, не закроем все, а соберем детей в лагерях (в Европе просто нет лагерей), усилим в лагерях медицинское обслуживание и под контролем продолжим обучать и развивать наших детей, — пишет Ширяев. — Пользы детям, от того, что они слоняются толпами по улицам и дворам, нет ни медицинской, ни профилактической, ни образовательной. Контактов в маршрутках и автобусах больше, чем в школе. А в лагерях, в замкнутом пространстве, под чутким контролем, с интересными программами и мероприятиями, без постоянного контакта со взрослыми из группы риска, на свежем воздухе, только лучше».

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ИСТОЧНИК KP.RU