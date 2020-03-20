В двух рязанских ЖК действует «сельская» ипотека со ставкой 2,7%

20 Март 2020 2020-03-20T11:05:01+03:00

Льготные условия распространяются на ЖК «Шереметьевский квартал» и ЖК «Окские просторы» от ГК «Стройпромсервис»

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В АО «Россельхозбанк» стартует государственная программа по реализации жилья на сельских территориях с использованием ипотечного кредита с льготной процентной ставкой от 2,7% годовых для граждан Российской Федерации.

Программа сельской ипотеки стартовала и в ЖК «Шереметьевский квартал» и ЖК «Окские просторы» от ГК «Стройпромсервис».

Максимальная сумма кредита составляет не более 3 млн рублей. Срок кредита — до 25 лет. Первоначальный взнос — от 10%.

«В наших жилищных комплексах уже действуют эти условия. Успейте воспользоваться льготной ипотекой!», призывает ГК «Стройпромсервис».

Подробная информация по телефону 8 (4912) 247-000 или в офисе продаж на объекте.

На правах рекламы.

Льготные условия распространяются на ЖК «Шереметьевский квартал» и ЖК «Окские просторы» от ГК «Стройпромсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU