Рязанская погода в марте побила уже восьмой рекорд тепла

20 Март 2020 2020-03-20T10:42:46+03:00

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Днем 19 марта в Рязани воздух прогрелся +13,1 градуса Цельсия. Теплее в этот день не было еще никогда. Предыдущий максимум фиксировался еще в 1990 году и составлял +12,6 градуса.

Любопытно, что двумя днями ранее, во вторник, произошла еще одна небывалая аномалия - температура достигла отметки +10,3, чего 17 марта за всю историю метеонаблюдений еще небывало. Богатой на рекорды тепла выдалась и первая половина месяца: они фиксировались 6-го и подряд с 8 по 12 марта.

Отметим, что самый мягкий март случился в 2007 году. Тогда среднемесячная температура составила +3,1 градуса при норме -2,4. По состоянию на 19-е число в 2020 году этот же показатель равен +4 градусам.

ИСТОЧНИК KP.RU