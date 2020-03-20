2020-03-20T09:59:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Меднаблюдение из-за коронавируса установили еще за 112 рязанцами

В регионе по-прежнему подтвержден один случай COVID-19
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По состоянию на 8.30 20 марта в Рязанской области под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения нового коронавируса находятся 372 человек. Это на 112 больше, чем утром четверга.

Согласно данным оперативной рабочей группы при региональном правительстве, поступила информация еще о 25 гражданах, прибывших из зарубежных стран с неблагополучной ситуацией по заболеваемости. 71 человека из тех, о которых было известно ранее, уже обследовали – они оказались здоровы.

Напомним, в Рязанской области официально подтвержден один случай COVID-19. Мужчина заболел после поездки во Францию. Он помещен в индивидуальный бокс. Также изолированы люди, с которыми зараженный контактировал.

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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