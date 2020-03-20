В «Шереметьевском квартале» до 15 апреля сохранили стартовые цены на квартиры
ГК «Стройпромсервис» спешит вас обрадовать!
В «Шереметьевском квартале» до 15 апреля сохранили стартовые цены на квартиры.
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До 15 апреля ГК «Стройпромсервис» сохраняет стартовые цены на 11-й и 12-й дома в «Шереметьевском квартале». Квартиры - от 1 180 000 рублей.
Застройщик предлагает:
- Индивидуальное отопление
- Кирпичные дома
- Огромная бесплатная парковка
- Школа и сад
- Смарт планировки
В продаже имеются 990 квартир. При визите в офис - скидки.
Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения можно в офисах продаж ГК «Стройпромсервис» или по телефону: (4912) 247-000.
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ИСТОЧНИК KP.RU