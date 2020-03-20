20 Март 2020 2020-03-20T09:12:44+03:00

В «Шереметьевском квартале» до 15 апреля сохранили стартовые цены на квартиры.

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До 15 апреля ГК «Стройпромсервис» сохраняет стартовые цены на 11-й и 12-й дома в «Шереметьевском квартале». Квартиры - от 1 180 000 рублей.

Застройщик предлагает:

- Индивидуальное отопление

- Кирпичные дома

- Огромная бесплатная парковка

- Школа и сад

- Смарт планировки

В продаже имеются 990 квартир. При визите в офис - скидки.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения можно в офисах продаж ГК «Стройпромсервис» или по телефону: (4912) 247-000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU