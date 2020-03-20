Рязанские врачи рассказали, как побороть алкоголизм кодированием

20 Март 2020 2020-03-20T08:03:20+03:00

Медики признают, что без желания больного – вылечиться невозможно, так как кодировка – не волшебная палочка

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Рязанские наркологи рассказали, как избавиться от алкоголизма при помощи кодирования. По словам врачей, кодирование – это общее название процедур, в результате которых организм больного буквально перепрограммируют на негативное отношение даже к небольшим дозам алкоголя.

«Существует множество методик, как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Если на обоих сразу, то это дает наиболее оптимальный результат», - говорится в сообщении портала UZRF.ru.

Врачи рекомендуют кодироваться запойным и алкоголикам на поздних стадиях заболевания, когда человек уже однозначно не может справиться с тягой к спиртному сам и ему нужна сторонняя помощь.

Перед кодировкой алкоголику необходимо воздержаться от спиртного в течение 15-20 дней. Если уже этот срок больному выдержать тяжело, то лучше всего это сделать на стационарном лечении. Даже само решение лечь в больницу будет являться дополнительным стимулом для пьющего человека завязать.

Очень важным моментом является собственное желание больного распроститься с недугом. Потому что кодирование не является волшебной палочкой, победить алкоголизм можно только при сотрудничестве алкоголика и нарколога.

В настоящее время существует немало методик кодирования. Но какая из них подойдет именно данному конкретному человеку, может определить только врач-нарколог после соответствующих обследований. Что подошло соседу по общаге, вовсе не означает, что поможет и другому.

«После проведения кодировки работа по спасению больного не заканчивается. Ему будет требоваться реабилитация и социализация, ведь алкоголизм — это не только заболевание, это во многом еще и стиль жизни, со своими интересами и друзьями-собутыльниками. Поэтому бывшему больному, надо заново искать свое место в жизни, в которой спиртное полностью отсутствует.

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ИСТОЧНИК KP.RU