2020-03-20T07:16:14+03:00
Общество

Автобусы №21 в Рязани продлили до Новоселов, 60

Протяженность маршрута увеличится на 6 километров
Яков РЫКОВ
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С 20 марта муниципальные автобусы №21, работавшие по маршруту «улица Большая – поселок Недостоево», теперь будут курсировать до остановки «улица Новоселов, 60».

Маршрут автобусов будет проходить через следующие остановки: ДТП-5, ул. Песоченская, Дубовая роща, ул. Новоселов, 60, ул. Новоселов, 54, Сбербанк, Шереметьево, Стоматологическая поликлиника, Городская больница №11, кинотеатр «Октябрь», (в прямом направлении «Рязаньвест», ул. Зубковой), (в обратном направлении ДС «Олимпийский», Почта), Депо №3, «Дикси», НИТИ, по требованию (проезд Яблочкова), строительный колледж, музыкальный театр, пл. Театральная, Приобанк (в обратном направлении «Школа» (ул. Есенина), ул. Маяковского (в обратном направлении пл. Мичурина), (в прямом направлении стадион «Спартак»), Центральный рынок, Медуниверситет».

Протяженность маршрута увеличится на 6 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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