2020-03-19T21:22:10+03:00
Происшествия

60-летний мужчина спровоцировал смертельное ДТП под Шацком

Авария произошла на федеральной трассе М5 «Урал»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 19 марта, примерно в 11.30 на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Шацкого района произошло смертельное ДТП. 60-летний житель села Конобеево выезжая на федеральную трассу со второстепенной дороги на автомобиле Volkswagen, проигнорировал требования дорожного знака. Поворот на перекрестке был разрешен только направо, но мужчина, не убедившись в безопасности маневра, повернул налево. Произошло столкновение в грузовым автомобилем КАМАЗ, которым управлял житель Мордовии.

Издательство «Пресса» сообщает, что от полученных травм 60-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

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Мужчина вызвался помочь родственнику заменить тормозные колодки, а потом решил посмотреть днище автомобиля. Когда он задел домкрат, то успел только крикнуть «Помогите!» (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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