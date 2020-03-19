2020-03-19T20:44:12+03:00
Происшествия

Бывший полицейский избежал тюрьмы за пьяное смертельное ДТП

В октябре 2019-го на Касимовском шоссе он сбил человека насмерть
Антон КОНОВАЛОВ
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В октябре 2019 года на Касимовском шоссе теперь уже экс-полицейский сбил человека насмерть. Фото: соцсети.В октябре 2019 года на Касимовском шоссе теперь уже экс-полицейский сбил человека насмерть. Фото: соцсети.
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19 марта в Советском районном суде города Рязани огласили приговор бывшему полицейскому Антону Евстропкину. В октябре 2019-го он, будучи пьяным, на своем Hyundai сбил человека насмерть на пешеходном переходе.

Напомним, отдыхая в выходной за городом, на тот момент сотрудник ОМВД по Советскому району выпил несколько рюмок, поссорился с близкими и, вспылив, решил уехать обратно. «При этом он самонадеянно полагал, что полностью контролирует ситуацию и адекватно воспринимает окружающую обстановку», отмечалось в материалах дела. Как итог: в 23.55 на Касимовском шоссе Евстропкин снес 43-летнего мужчину.

Избежать наказания бывшему полицейскому помогло его поведение после трагедии. В злополучный вечер Евстропкин сразу вызвал на место ДТП «скорую» и полицию, а после активно помогал следствию, выплатил компенсацию морального вреда тете погибшего и возместил ей расходы на погребение. Смягчающим обстоятельством также стало наличие ребенка на иждивении и беременность супруги подсудимого.

Евстропкина приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также на 3 года запретили садиться за руль. В законную силу это решение пока не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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