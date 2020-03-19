Депутаты обсудили обновление троллейбусного парка в Рязани

19 Март 2020 2020-03-19T18:02:00+03:00

Об общественном транспорте и состоянии жилищного фонда сегодня шла речь в РГД

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Вопросы транспортного обслуживания населения и ЖКХ были рассмотрены 19 марта на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы.

«О закрытии троллейбусных маршрутов вопрос не стоит. Хочу успокоить депутатов и всех жителей Рязани. Наша главная задача – сделать муниципальный транспорт конкурентоспособным», - подчеркнул начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно, отвечая на вопросы депутатов.

По вопросу обновления троллейбусного парка он отметил, что первые четыре троллейбуса, прибывшие из Москвы, уже начали курсировать в Рязани по маршрутам №№3 и 5. Все транспортные единицы готовят к длительной эксплуатации. Перед выходом на маршрут каждый из 78 троллейбусов пройдет капитальный ремонт.

Для повышения качества транспортного обслуживания изменен ряд маршрутов. 30 автобусов № 17 стали курсировать до микрорайона Недостоево. Маршрут автобуса № 7 продлен до ул. Крупской. Возобновлена перевозка пассажиров по маршруту № 30, маршрут № 66 продлен до кожзавода. Запланировано продление маршрута № 58 до Семчино и автобуса № 21 до Дашково-Песочни.

Члены комитета поддержали изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с изменениями федерального законодательства.

Также на заседании рассмотрели отчет о реализации муниципальной программы «Жилище» и отчет о деятельности управления благоустройства города за 2019 год. Члены комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры обратили внимание на проблемы освещения нерегулируемых пешеходных переходов, на ликвидацию несанкционированных свалок и подготовку к предстоящему месячнику по благоустройству и санитарной очистке города.

ИСТОЧНИК KP.RU