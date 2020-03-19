Школу в Кальном построят, внеся изменения в Правила землепользования и застройки

19 Март 2020 2020-03-19T17:44:30+03:00

Изменить размер текста: A A

19 марта на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты Гордумы рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Рязани. Речь идет о земельном участке в микрорайоне Кальное у ручья Быстрец, где планируется строительство школы. Согласно поправкам в Правила землепользования и застройки будут изменены границы территориальных зон. Члены комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД поддержали предлагаемые изменения. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Депутаты также рассмотрели вопрос о мерах по сохранению объектов озеленения. В целях уточнения границ Лесопарка администрация подготовила перечень из 14 земельных участков, входящих в границы зеленой зоны. Предложено проработать вопрос расширения границ Лесопарка и включения в него дополнительных участков, в частности, территории за «Круизом», где планировалось построить школу. К данному вопросу предложено вернутся после подготовки предложений от депутатов.

Был рассмотрен вопрос и о внесении изменений в Генплан Рязани в отношении земельного участка в районе дома № 26в по ул. Зубковой. Предлагается изменить функциональное зонирование территории с зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты на зону образовательных учреждений. Необходимость этих изменений в Генплан связана с предстоящей реконструкцией детского сада №7 и расширением его территории. Этот вопрос был поддержан депутатами и вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU