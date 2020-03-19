2020-03-19T17:45:04+03:00
Общество

Депутаты Гордумы поддержали присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

В поддержку этого решения с 5 февраля по 18 марта 2020 года в городе проводился сбор подписей горожан, прошли собрания и пикеты
Дмитрий ФЕТИСОВ
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В Рязанской городской ДумеВ Рязанской городской Думе
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19 марта на внеочередном заседании Рязанской городской Думы был рассмотрен вопрос о реализации Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Согласно этому закону предложения о присвоении звания вносятся гражданами Российской Федерации и общественными объединениями в органы местного самоуправления.

С 5 февраля по 18 марта 2020 года по инициативе жителей города Рязани проводился сбор подписей. За этот период прошло около 200 собраний в трудовых коллективах, общественных организациях, по месту жительства по поддержке данной инициативы и сбору подписей и массовых мероприятий. Проведено 24 пикета в торговых центрах силами волонтерских организаций.

Депутаты Рязанской городской Думы единогласно поддержали инициативу горожан и поручили администрации Рязани подготовить и внести предложение о присвоении Рязани почетного звания в Рязанскую областную Думу и Правительство Рязанской области.

НАША СПРАВКА

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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