Депутаты Гордумы поддержали присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»
19 марта на внеочередном заседании Рязанской городской Думы был рассмотрен вопрос о реализации Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Согласно этому закону предложения о присвоении звания вносятся гражданами Российской Федерации и общественными объединениями в органы местного самоуправления.
С 5 февраля по 18 марта 2020 года по инициативе жителей города Рязани проводился сбор подписей. За этот период прошло около 200 собраний в трудовых коллективах, общественных организациях, по месту жительства по поддержке данной инициативы и сбору подписей и массовых мероприятий. Проведено 24 пикета в торговых центрах силами волонтерских организаций.
Депутаты Рязанской городской Думы единогласно поддержали инициативу горожан и поручили администрации Рязани подготовить и внести предложение о присвоении Рязани почетного звания в Рязанскую областную Думу и Правительство Рязанской области.
НАША СПРАВКА
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
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ИСТОЧНИК KP.RU